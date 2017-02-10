Batman’da 400 Polisle Asayiş Uygulaması

Batman'da 400 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında binlerce kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Batman'da 400 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında binlerce kişinin GBT sorgusu yapıldı.

Batman kent merkezinde 400 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan 20 kontrol noktasında binlerce kişinin GBT sorgusu yapılırken, durdurulan araçlar ve sürücüler ile yolcular da tek tek arandı. Polis ekipleri, eğlence mekanları ve umuma açık alanlarda da aramalar yaptı.