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Batman’da 50 Engelliye Tekerlekli Sandalye Verildi

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Batman’da 50 Engelliye Tekerlekli Sandalye Verildi
Batman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, 50 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi.

Batman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte, 50 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi.

Batman Belediyesince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Türkiye Petrolleri Kristal Park Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte, engellilerle kahvaltıda bir araya gelindi. Ardından 50 engelliye tekerlekli sandalye hediye edildi. Engellilerin sadece bugün değil her gün hatırlanması gerektiğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Şahin, "Engelli kardeşlerimizi sadece 3 Aralık'ta değil, yılın her günü hatırlamak gerekiyor. Göreve geldiğimiz bir yıl içerisinde özellikle engelli kardeşlerimizin topluma entegrasyonuyla alakalı çalışmalar yaptık. Onlara sosyal destek, psikolojik destek vermeye çalıştık. Bunun yanında günlük ihtiyaçlarını kolaylaştıracak araç ve gereçleri temin etmeye çalıştık. Bugün dönüp baktığımızda bir yıl içeresinde 65 engelli kardeşimizi Balıkesir Avşa'da aileleri ile birlikte geziye gönderdik. 10 adet akülü araç, 10 adet pediatrik araç ve 30 adet tekerlekli sandalyenin bugün dağıtımını yaptık. Bunun yanında özellikle görme engelli kardeşlerimiz için bilgisayar laboratuvarı kurduk. Ayrıca ilimizde faaliyet yürüten 3 tane kulübümüzü de Batman Belediyesi bünyesine alarak Türkiye 1. Ligi ve 2. Ligi'nde faaliyetlerini devam ettirmelerini sağladık. Bu ve buna benzer birçok faaliyetimizi yıl içerisinde belediye olarak yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ve engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarına karşı her zaman duyarlılık gösterdik. Bu duyarlılık ve hassasiyetimize başta Belediye Başkanvekilimiz Ertuğ Şevket Aksoy'un himayeleri ile devam edilecektir" dedi.

Batman Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği Başkanı Abdullah Gezici, "Daha güzel bir dünya için yaşanılır bir kent için toplumdan ve kamu oyunundan sadece empati yapın istiyoruz. Bu anlamda hayatımızda asıl engelli kim sorusunu sorarsak birçok şeyi aşıladığımızı düşünüyorum. Herkesin engelsiz bir dünya geçirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Uzun zamandan bu yana 12 yaşındaki kızı Hiranur Vergili için pediatrik tekerlekli sandalye beklediğini belirten Nahide Vergili ise, "Kızımın tekerlekli arabası yoktu. İmkanım da yoktu tekerlekli sandalye almaya imkanım yoktu. Allah bu Belediye Başkanımızı başımızdan eksik etmesin. Çok sevindim, çok mutluyum. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" ifadelerinde bulundu.

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