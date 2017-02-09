Batman’da 658 Kamu Personeli İhraç Edildi

Batman'da 15 Temmuz darbe girişimin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında 658 kamu personeli ihraç edildi.

Batman'da 15 Temmuz darbe girişimin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında 658 kamu personeli ihraç edildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Kanun Hükmünde Kararnameler ile kent genelinde 658 kamu personelinin ihraç edildiği belirtildi. Bunların 284'ünün emniyet, 216'sının İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 25'inin askeri personel ve 133'ünün ise diğer kamu kurumlarından olduğunun kaydedildiği açıklamada, "İlimizde terör örgütleri soruşturması kapsamında 782 kamu personeli görevinden uzaklaştırılmış, bunlardan 200 kişi tutuklanmış, 79 kişi ise adli kontrol ile serbest kalmıştır. Tutuklananlardan 1'i vali yardımcısı, 1'i ilçe yazı işleri müdürü, 16'sı askeri, 127'sı emniyet, 37'si adliye personeli, 15'i il milli eğitim müdürlüğü 1'i il özel idare, 1'i defterdarlık ve 1'i de Kamu Hastaneleri Birliği personelidir. Ayrıca ilimizde 108 kamu personeli ise tekrar görevine iade edilmiştir. KHK'ler kapsamında 15 dernek, 4 özel okul, 4 yerel basın, bir televizyon ve bir radyo kapatılmıştır. Ayrıca KHK'ler ile bir dernek ve 2 yerel basın ise açılmıştır" denildi.