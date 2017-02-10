Batman’da Bir Pkk’lı Yakalandı

Batman Valiliği, Sason-Kozluk ilçeleri kırsal alanında yapılan operasyonda PKK'nın dağ kadrosundan bir kişinin yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece...

Batman Valiliği, Sason-Kozluk ilçeleri kırsal alanında yapılan operasyonda PKK'nın dağ kadrosundan bir kişinin yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, " Sözde Garzan eyaletine bağlı Batman ili Sason-Kozluk ilçeleri kırsal alanında silahlı faaliyet gösteren PKK/KCK Terör örgütü mensuplarına yönelik olarak güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen örgüt mensupları üzerinden çıkan dokümanlarda, kırsal alanda silahlı faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının toplu halde kırsal alanda çekilmiş fotoğrafları içerisinde üzerinde terör örgütü mensuplarının giymiş olduğu kıyafet bulunan ve PKK/KCK terör örgütünün ilimiz ve Bitlis ili kırsal alanı ile Kuzey Suriye'de (Kobani) PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan YPG içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü ve YPG içerisinde çatışmalara katıldığına dair hakkında bilgiler bulunan (K) A.K 06.02.2017 günü yakalanmıştır. Şahsın yapılan kaba üst yoklamasında elde edilen yaklaşık 4-5 gram kubar esrar, 1 Adet cep telefonu ve bu telefona takılı vaziyette üzerinde 1 adet simkart muhafaza altına alınmıştır. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada bir adet kurusıkı tabanca ve bir miktar kaçak sigara ele geçirilmiştir. Şüpheli (K) A.K isimli şahıs 08.02.2017 günü çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklanmıştır." denildi