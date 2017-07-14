Batman’da Bylock Kullandığı Tespit Edilen 10 Kişi Tutuklandı

Batman'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve ByLock programını kullandığı tespit edilen 18 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 8'i ise adli...

Batman'da düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan ve ByLock programını kullandığı tespit edilen 18 şüpheliden 10'u tutuklanırken, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silah terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün gizli haberleşme programı ByLock kullanan 32 şüpheli şahıs Batman il merkezi, Beşiri ve Gercüş ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan operasyon sonucunda adli makamlara sevk edilen 18 şüpheli şahıstan 10'u tutuklanmış, 8'i ise adli kontrol kararı ve yurt dışı yasağı şartı ile serbest bırakılmıştır. Yakalanarak gözaltına alınan 14 şüpheli şahıs ise İl Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.