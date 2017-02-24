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Batman’da Ceviz Hırsızlığı

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Batman’da Ceviz Hırsızlığı
Batman'da bir marketin önünde bulunan içi ceviz dolu çuvalı çalan şahıs kayıplara karıştı.

Batman'da bir marketin önünde bulunan içi ceviz dolu çuvalı çalan şahıs kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddenin işlek ve müşterilerin yoğun olduğu saatte marketin önüne gelen hırsız, burada bulunan içi ceviz dolu çuvalı alıp kayıplara karıştı. Durumu fark eden iş yeri sahibi Mahfuz Bozkurt polise haber verdi. Polis, hırsızlık anının yansıdığı güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Son zamanlarda artan hırsızlık olaylarının kendilerini bezdirdiğini söyleyen iş yeri sahibi Bozkurt, "Dükkanda temizlik yapıyordum ve müşterilerle ilgileniyordum. Dışarı çıktığımda kapının önündeki ceviz çuvalımın olmadığını gördüm. Daha sonra kardeşimi aradım ve cevizleri satıp satmadığını sordum. O da satmadığını ve dükkanda olduğunu söyleyince güvenlik kamerasını inceledim ve cevizlerin çalındığını gördüm. Polise haber verdim, polisler buraya gelip çalışma yaptı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gündüz vakti hırsızlık yapıyorlar. Birilerinin buna dur demesi lazım" dedi.

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