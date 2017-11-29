Batman’da Eski Emniyet Amirine 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Batman'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde tutuklanan eski emniyet amiri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, terör örgütünün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandığı tespit edilen eski Emniyet Amiri Y.A., tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti. Önceki gün Batman 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan Y.A., 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
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