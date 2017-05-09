Batman’da Fetö Soruşturmasında 6 Tutuklama

Ankara merkezli yürütülen soruşturması kapsamında FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatının mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda Batman'da gözaltına...

Ankara merkezli yürütülen soruşturması kapsamında FETÖ/PDY'nin emniyet teşkilatının mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda Batman'da gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "Ankara merkezli Batman'da yapılan FETÖ/PDY silahlı terör örgününün Emniyet teşkilatının mahrem yapılanması içerisinde üst düzey şahıslardan 19 şahsın Batman'da ikamet ettiği tespit edilmiştir. Söz konusu şahıslardan 10 şüphelinin halen farklı dosyalardan, tutuklu bulunmaktadır.

Şahıslara yönelik Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Batman Emniyet Müdürlüğünce, 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik 26.04.2017 günü tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda şüpheli şahıslardan 6'sı yakalanarak gözaltına alınmıştır.

İşlemleri tamamlanan 6 şüpheli şahıs 8 Mayıs 2017 günü sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmişlerdir.

Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, FETÖ/PDY terör örgütüyle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.