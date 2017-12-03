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Batman’da Kalbinden Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti

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Batman’da Kalbinden Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti
Batman'da bir tartışma yüzünden kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Batman'da bir tartışma yüzünden kalbinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Olay, Batman merkez Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Roni Oğuz, bir şahısla yaptığı tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçakla kabinden yaralandı. Ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılan Roni, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan Oğuz'un cenazesi gözyaşları arasında toprağa verdi.

Olayı gerçekleştiren şahsın emniyete teslim olduğu öğrenildi.

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