Batman’da Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Batman'da bir kapkaççı, sokakta cep telefonuyla konuşan kadının telefonunu alarak kaçtı. Kapkaç anı güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedilirken, kapkaççı yakalandı.

Olay, önceki akşam saatlerinde, Batman kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta cep telefonuyla konuşan kadının telefonunu alarak kaçan şahıs, kayıplara karıştı. Kapkaç anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansırken, kameralara inceleyen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri, şahsın kimliğini belirledi. Şahıs, bugün Batman Bölge Devlet Hastanesi yakınlarında gözaltına alındı.

17 yaşında olduğu öğrenilen şahıs, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.