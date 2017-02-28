  • BIST 87.606
  • Altın 146,235
  • Dolar 3,6182
  • Euro 3,8358
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 8 °C
  • Amasya 19 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 10 °C

Batman’da Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

» »
Batman’da Kapkaç Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Batman'da bir kapkaççı, sokakta cep telefonuyla konuşan kadının telefonunu alarak kaçtı.

Batman'da bir kapkaççı, sokakta cep telefonuyla konuşan kadının telefonunu alarak kaçtı. Kapkaç anı güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedilirken, kapkaççı yakalandı.

Olay, önceki akşam saatlerinde, Batman kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta cep telefonuyla konuşan kadının telefonunu alarak kaçan şahıs, kayıplara karıştı. Kapkaç anı bölgedeki güvenlik kameralarına yansırken, kameralara inceleyen Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlileri, şahsın kimliğini belirledi. Şahıs, bugün Batman Bölge Devlet Hastanesi yakınlarında gözaltına alındı.

17 yaşında olduğu öğrenilen şahıs, Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran Uyruklu Kadının Ölümü Şüpheli Bulundu28 Şubat 2017 Salı 16:23
  • Kedi Ölümleriyle İlgili Gözaltına Alınan Şahıs Serbest28 Şubat 2017 Salı 16:23
  • Samsun’da Fuhuş Operasyonu: 8 Gözaltı28 Şubat 2017 Salı 16:23
  • Mahkeme Başkanından Fetö Sanığına ’Mart-nisan’ Tepkisi28 Şubat 2017 Salı 16:18
  • Jandarmadan Sahte İçki Operasyonu28 Şubat 2017 Salı 16:13
  • Alanya’da Sebze Yüklü Tır Devrildi28 Şubat 2017 Salı 16:13
  • İzmir’de 3 Ayrı Kapkaç Olayını Yapan Şahıs Yakalandı28 Şubat 2017 Salı 16:08
  • Çalınan Altınlarını Kurtarmak İsterken Ölüyordu28 Şubat 2017 Salı 16:08
  • İntihar Girişiminde Şok Tepki: "Çıkacaksın Döveceksin Böylelerini"28 Şubat 2017 Salı 16:03
  • İzmir’de Tarihi Eser Kaçakçılığı Yapan 1 Kişi Yakalandı28 Şubat 2017 Salı 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti