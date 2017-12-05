Batman’da Kum Yüklü Kamyon Devrildi

Batman'da kum yüklü kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü yaralandı.
Kaza, Batman merkez Esentepe Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kum yüklü 72 DP 211 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, hafif yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kamyon, içerisindeki kumlar iş makinesiyle boşaltılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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