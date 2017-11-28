Batman’da Motosiklet Hırsızı Tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin...

Batman'da motosiklet çalmaya çalışan bir şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü kentte gerçekleşen hırsızlık olaylarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapığı çalışmalarda motosiklet hırsızını yakaladı. Kültür Mahallesi'nde park halinde bulunun bir motosikleti çalıp sürükleyerek götürmeye çalışan 1 şahıs, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği görevlileri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.