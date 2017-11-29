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Batman’da Muhteşem Futsal Finali

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Batman’da Muhteşem Futsal Finali
Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği genç erkekler futsal il şampiyonluğu finalinde, fair-play hareketler ön palana çıktı.

Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği genç erkekler futsal il şampiyonluğu finalinde, fair-play hareketler ön palana çıktı.

Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği genç erkekler futsal İl şampiyonluğu finalinde, fair-play hareketler ön palana çıktı. 35 takım ve 420 sporcunun katılım sağladığı futsal genç erkekler liginde final maçında Batman Anadolu Lisesi ile Atatürk Anadolu Lisesi takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı Batman Anadolu Lisesi takımı müsabakayı 3-1 kazanarak ilimizi grup maçlarında temsil etmeye hak kazandı.

"Burası Batman, burada küfür yok"

Oynanan final ve 3'lük ve 4'lük maçlarının ardından ödül törenine geçildi. Kupa ve madalyalar verilmeden önce 4 takımın taraftarları ve takımlar birbirlerini kutlayarak, "Burası Batman, burada küfür yok" sloganıyla salonu adeta inletti. Birinci olan Batman Anadolu Lisesi ödülünü Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren'in elinden aldı. İkinci olan Atatürk Anadolu Lisesi ödülünü Milli Eğitim Şube Müdürü Şirin Temiz alırken, üçüncü olan Türk Telekom Anadolu Lisesi ödülünü Milli Eğitim Şube Müdürü Akın Arı ve dördüncü olan Sosyal Bilimler Lisesi ise ödülünü Gazi Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Selman Onat'ın elinden aldı.

"Kazanan gençlerimiz ve Batman oldu"

Ödül töreninde spor ve gençlik adına takımların vermiş olduğu birlik ve beraberlik mesajlarının son derece anlamlı olduğunu belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, "35 takım ve 420 sporcu kardeşimiz son derece centilmence mücadele ederek bir ilke imza attılar. Final maçında gençlerimizin spor adına vermiş oldukları birlik ve beraberlik mesajı bizleri son derece mutlu etti. Batman adına güzel işler yapılmaya devam edecek" dedi.

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