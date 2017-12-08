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Batman’da Ptt Araçlarına Ses Bombası Atıldı

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Batman’da Ptt Araçlarına Ses Bombası Atıldı
Batman'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından PTT'ye ait araçlara ses bombası atıldı.

Batman'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından PTT'ye ait araçlara ses bombası atıldı.

Edilen bilgiye göre olay, Şafak Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde bulunan PTT binası önünde meydana geldi. Akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, görgü tanıklarının iddiasına göre motosiklet üzerinde bulunan kişi yada kişiler tarafından PTT binası önünde park halinde bulunan araçlara ses bombası atıldı. Atılan bomba sonucu çevredeki vatandaşlarda panik oluşurken, olay yerine çok sayıda Özel Harekat polisi geldi. Olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekipleri çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol etti. Ses bombası atan kişi ya da kişilerin bulunması için polis ekipleri soruşturma başlattı.

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