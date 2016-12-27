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Batman’da ‘Şefkat Eli Projesi’ Sona Erdi

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Batman’da ‘Şefkat Eli Projesi’ Sona Erdi
Batman Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Şefkat Eli Projesi" sona erdi.

Batman Sağlık İl Müdürlüğü tarafından yürütülen, "Şefkat Eli Projesi" sona erdi. Proje kapsamında düzenlenen kursu başarıyla tamamlayan 56 öğrenciye sertifika verildi.

Batman Sağlık Müdürü Dr. İhsan Bodakçı, projenin Sağlık Sisteminin modernleşen yüzü ve evde bakım hizmetleri olgusu üzerine yapılan bir proje olduğunu söyledi. Projenin temel amacının evde hasta ve yaşlısı olan ve onlara bakan aile bireylerini bilinçlendirip sertifika sahibi olmalarını sağlamak olduğunu belirten Dr. Bodakçı, projeden yararlanacak olan yararlanıcıların tespit edilmesi amacıyla valilik onayı ile Batman Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğünden bakım aylığı alan aileler ve Sağlık Müdürlüğü tarafından evde bakım hizmeti görmekte olan 80 ailenin ziyaret edildiğini bildirdi.

Ziyaret sonucu bu ailelere danışmanlık hizmeti verildiğini ve verilecek olan eğitimin katkıları konusunda bilgilendirildiklerini anlatan Dr. Bodakçı, "İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında 3 adet yaşlı ve hasta refakatçisi kursu açılmıştır. 75 kadın kursiyer seçilmiş olup, kursu başarıyla bitiren 56 öğrenciye sertifikaları ile beraber 1 adet tansiyon aleti ve stetoskop hediye olarak verilmiştir. Projemiz ile birlikte eğitim alan kursiyerlerin yaşlı ve hastalarına bakma deneyiminin artması, bakım ve refakatçilik işlemlerini daha profesyonel sağlaması ve aldıkları sertifika ile beraber iş bulma imkanlarının artması sağlanacaktır. Ayrıca yaşlanan nüfus, sağlık sisteminin geliştirilmesi ve evde bakım hizmetlerinin önem kazanması ile beraber yaşlı ve hastanın özel bakımının önemi artmıştır. Yürüttüğümüz proje ile beraber var olan ihtiyacın karşılanmasına yönelik katkı sağlandığı düşünülmektedir" dedi.

Batman’da ‘Şefkat Eli Projesi’ Sona Erdi

Batman’da ‘Şefkat Eli Projesi’ Sona Erdi

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