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Batman’da Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi

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Batman’da Silah Ve Mühimmat Ele Geçirildi
Batman'ın Gercüş ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından Gercüş ilçesi sorumluluk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak ve depo alanlarının tespit edilerek imha edilmesi amacıyla arazide ve 13 ayrı adreste eş zamanlı operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda, bir adet tabanca ve bu silaha ait 2 adet şarjör, 25 adet tabanca mermisi, bir adet el yapımı patlayıcı yapımında kullanılmak üzere tasarlandığı değerlendirilen el feneri, bir adet av tüfeği, 65 adet fişek, bir adet video kamera, örgütsel doküman, çok sayıda yaşamsal malzeme ile çok sayıda ilaç ve cerrahi ameliyat malzemeleri ele geçirilmiştir. İcra edilen operasyon sonucu bir şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, yasal işlemler devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak maksadıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir" denildi.

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