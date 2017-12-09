Batman’da Şüpheli Paket Paniği

BATMAN (İHA) – Batman'da Valilik binası yakınına bırakılan şüpheli bir paket polis ekiplerini alarma geçirdi.

BATMAN (İHA) – Batman'da Valilik binası yakınına bırakılan şüpheli bir paket polis ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Valilik binası önünde bulunan beton bariyerler üzerine bırakılan şüpheli paket polis ekiplerini harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Turgut Özal Bulvarı'nı tek yönlü olarak hemen trafiğe kapattı. Bomba şüphesi üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri özel kıyafetlerini giyerek şüpheli paketi kontrol etti. Yapılan kontrolde şüpheli paketten kıyafetler çıktı. Polis ekiplerinin şüpheli paket üzerinde çalışması sırasında yapılan birçok uyarıya rağmen meraklı vatandaşlar olay yerinden uzaklaşmak yerine cep telefonları ile görüntü almak için birbiriyle adeta yarıştı. Şüpheli paketin boş çıkması sonrası trafik akışı yeniden sağlandı.