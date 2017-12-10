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Batman’da Tarihi Eser Operasyonu

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Batman’da Tarihi Eser Operasyonu
Batman'da bir eve yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Batman'da bir eve yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimizde bulunan bir adres ve eklentisine yapılan operasyonda 12 adet altın rengi sikke, 1 adet gümüş rengi sikke ve 12 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje olmak üzere toplam 25 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.

Açıklamada, durumundan şüphelenilen 2 şahsın üzerlerinde yapılan aramada da 5 adet metalin geçirildiği ve şahısların gözaltına alındığı bildirildi.

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