Batman’da Tır Otomobile Çarptı: 5 Yaralı

Kaza, Diyarbakır yolu eski Havaalanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, 35 LZ 621 plakalı...

Batman'da tırın çarptığı otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır yolu eski Havaalanı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, 35 LZ 621 plakalı otomobile çarparak sürükledi. Park halinde bulunan başka bir tır ile kazaya sebep olan tır arasında sıkışan araçtaki 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.