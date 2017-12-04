Batman’da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 25,5 gram metamfetamin ele geçirilerek, 3 şahıs gözaltına alındı.

Batman Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 25,5 gram metamfetamin ele geçirilerek, 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve bulunduran şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda güvenlik güçleri, uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığı tespit edilen bir ikamete, içeride bulunanların açmaması üzerine kapıyı koçbaşı ile kırarak girdi. Bu sırada camdan dışarı atlamaya çalışan 3 şahıs gözaltına alınırken, paketlemesi yapılan 25,5 gram gelen metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama, "Uyuşturucu-uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, bu suçları işleyerek ekonomik ve haksız kazanç elde eden, ticaretini yapmaya çalıştıkları uyuşturucu-uyarıcı maddeleri pazarlamaya çalışmak suretiyle geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye ve hayattan koparmaya çalışan suç örgütleri, örgüt üyeleri, sokak satıcıları, maddeleri temin eden ve nakleden veya bu suça her ne sebep olur ise iştirak eden şüpheliler ile Müdürlüğümüz tarafından en etkin şekilde ve kararlılıkla mücadeleye devam edilecektir" denildi.