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Batman’da Zabıtadan Dilenci Operasyonu

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Batman’da Zabıtadan Dilenci Operasyonu
Batman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde duygu sömürüsü yaparak, haksız kazanç elde etmeye çalışan dilencilere operasyon...

Batman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde duygu sömürüsü yaparak, haksız kazanç elde etmeye çalışan dilencilere operasyon yaptı.

Çarşı ve Meydan Mahallelerinde bulunan, Ulu Camii, Lale Camii, Mevlana Camii, Peron girişi, Cumhuriyet Caddesi ve Fatih Camii önünde bulunan dilencilere müdahale edildi. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, söz konusu yerlerde bulunan dilencileri alarak, Çarşı Merkezinde bulunan Zabıta Amirliğine götürdü. Dilencilik yapan şahısların üzerlerinde yapılan aramada 332 TL'ye tutanakla el konuldu. Ekipler, dilencilere yönelik çalışmaların süreceğini belirtti.

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