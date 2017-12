Batman’ın Her Sokağı Temizleniyor

Batman Belediyesi Temizlik Müdürlüğünün genel temizlik çalışmaları içerisinde Seyitler Mahallesi Petrol Caddesi ve bağlı bulunduğu sokakların temizlenmesi...

Batman'ın kenar mahallesi olarak bilinen yerlerde de çalışmalarını aksatmadan yürüten Batman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü vatandaşların taktirini topluyor. Kendi mıntıkalarını temizleyen her temizlik personeli için ayrı ayrı teşekkür ettiklerini ifade eden mahalle sakinleri, cadde ve sokaklarını her gün temiz gördüklerinden dolayı kendilerinin de etrafı kirletemediklerini ifade etti. Temizliğin bir kültür olduğunu kaydeden mahalle sakinleri "Her gün yapılan temizlikten dolayı Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy şahsında tüm temizlik personelini tebrik ediyoruz. Sokaklarımız her geçen gün daha da temiz ve güzel bir görünüme kavuşuyor" ifadelerini kullandı.