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'Batmış belediyeleri belgelerle kanıtlıyoruz'

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'Batmış belediyeleri belgelerle kanıtlıyoruz'
TKP'li Ovacık Belediye Başkanı Maçoğlu'nun özel davetli olduğu Samsun Devrimci 78'liler Derneği'nin kahvaltısında konuşan CHP İl Başkanı Akcagöz, "Batmış belediyeleri elimizdeki belgelerle kamuoyuna ifşa ediyoruz" dedi

Samsun Devrimci 78'liler Derneği tarafından dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Kahvaltıya Tunceli Ovacık Belediyesi Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, CHP Samsun İl Başkanı Av. Tufan Akcagöz, CHP Atakum İlçe Başkanı Av. Cemil Deveci, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi Gençlik Kolları üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Samsun 78'liler Derneği'nin, kuruluşundan bu yana yaptığı çalışmalarla göz doldurduğunu ifade eden CHP İl Başkanı Akcagöz, "Dernek Başkanımız Cengiz Akşan'a ve dernek yöneticilerine teşekkür ediyorum. İnanmış bir devrimci, bin gericiye bedeldir" dedi. Devrimci geleneğin yaşatılmasının, ülkenin aydınlığa kavuşmasında ve çağdaş değerlerle buluşmasında önemli bir etken olduğunu belirten Akcagöz, "Devrimcilik, geçmişin bekçiliği değildir. Bilakis, geleceğe meşale tutmak demektir" diye konuştu.

CİDDİ BELGELERLE KONUŞUYORUZ
İl Başkanı Akcagöz sözlerini şöyle tamamladı; "Çok karanlık bir dönemden geçiyoruz. Ekonomi iflasa doğru sürükleniyor. Kurtuluş reçetesi, imandır, inançtır. Milletin, gerçekleri görerek tercih yapması, bu badireyi atlatmamızı kolaylaştıracaktır. Ülke iyi idare edilmiyor. 2019 yılı değişim yılı olacak. Elimizde ciddi belgelerle kamuoyu önüne çıkıyoruz. Batmış belediyeleri ifşa ediyoruz. Çaresizler. Ama hesap vermekten kurtulamayacaklar." N. Alper CABBAR

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