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Battal İlgezdi, Görevden Uzaklaştırılmasıyla İlgili Açıklama Yaptı

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Battal İlgezdi, Görevden Uzaklaştırılmasıyla İlgili Açıklama Yaptı
İçişleri Bakanlığı tarafından Anayasa'nın 127'nci maddesinin verdiği yetkiyle görevinden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi,...

İçişleri Bakanlığı tarafından Anayasa'nın 127'nci maddesinin verdiği yetkiyle görevinden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, belediye önünde açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 127'nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin 06.12.2017 itibariyle görevinden uzaklaştırılmasına karar verildiğini açıklanmıştı. Kararın ardından CHP'li yöneticiler, ilçe başkanları ve vatandaşlar Ataşehir Belediyesi'nin önüne akın etti.

Belediye binası önünde açıklamaya yapan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Belediye başkanlığında Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdim. Kendini şikayet eden ilk belediye başkanı benim. Hodri meydan kendi belediyelerini gitsinler şikayet etsin. Ben bu iddiaların hepsi yargıya taşınmış ve beraat kararı verilmiştir. Ne iddiaysa evrak karartıyormuşuz. Bu siyasi bir süreçtir. Hukuk burada çökmüştür. Söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Biz buradayız. Ben Belediye Başkanı olaraktan hiç verilmeyecek bir hesabım yok. Alnım açık, yüzüm ak. Ben buradayım arkadaşlar" dedi.

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