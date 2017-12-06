Üçbağlar Mahallesi Kitap Sokak'ta tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu yıl yaklaşık...

Üçbağlar Mahallesi Kitap Sokak'ta tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bu yıl yaklaşık bin km asfalt yol yaptıklarını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Üçbağlar Mahallesi Kitap Sokak'ta tamamlanan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyip, mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

Mahalle sakinleri ve esnaflarla sohbet eden Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi olarak bu yıl bin km'ye yakın asfalt yol yaptıklarını belirterek, "Battalgazi'de toplam 102 mahalle var. 102 mahallede gerek sathi kaplama anlamında olsun, gerek kilit taş çalışmaları anlamında, gerek bordür taş çalışmaları anlamında, gerek sıcak asfalt ve gerekse park bahçelerimizin yaptığı çevre düzenleme ve parklarımız ile çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçeve içerisinde bugün Üçbağlar Mahallesi ve Sancaktar, Kırçuval Mahallemizde, Büyük Hüseyin Bey Mahallesinde toplam 35 sokakta 30 bin metre karelik kilit taş, 15 bin metre karelik de bordür çalışmaları yapıldı. Ve bu arada da yaklaşık 12 bin metrekarelik de sıcak asfalt çalışmaları yapıldı. Bu çalışmaların bu bölgede yaşayan insanlarımıza, halkımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Netice itibari ile belediyeler vatandaşlarımızın daha çağdaş, daha modern bir şehirde yaşaması ve huzurlu, mutlu şekilde yaşaması için gayret gösteren, çaba gösteren ve çalışan kuruluşlardır. Biz de bu çerçeve içerisinde vatandaşımızın refahını ve mutluluğunu esas alan, yani hizmeti insan odaklı bir çerçevede sürdüren bir belediyeyiz. Bu yıl yaklaşık bin kilometrelik bir asfalt yol çalışması gerçekleştirdik. Bu da Malatya tarihinde bir rekordur. Sadece bir mahallemizde 37 kilometrelik bir yol yaptık. Çolakoğlu'nda 30 kilometre, Gülümuşağında 30 kilometre, Erenli'de 37 kilometrelik asfalt serimi yapıldı. Bu da bu dönemde rekordur. Bunu toplamda bize bağlı 102 mahalleye tekamül ettiği zaman neredeyse 4 bin kilometre toplama tekabül ediyor. Sadece bu yıl yapılan asfalt miktarı bin kilometredir. İnşallah bundan sonraki süreçte de sathi kaplamanın yerine sıcak asfalt yapılması ve köy içi sokakların sıcak asfalt veya kilit taşı, bordür çalışmalarıyla işlerin standardının yükseltilmesi hedefimiz. Bu çalışmaların bölge halkımıza burada yaşayan insanımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Vatandaşlar ise, yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan'a teşekkür ederek, çalışmaların kendilerini memnun ettiğini söyledi.