  • BIST 109.050
  • Altın 153,015
  • Dolar 3,8375
  • Euro 4,5051
  • Samsun 13 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 17 °C
  • Ordu 12 °C
  • Sinop 12 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 8 °C
  • Rize 13 °C
  • Trabzon 12 °C

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:

» »
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
Büyük Birlik Partisi Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Abuzer Taşkıran ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaret ettiği Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin...

Büyük Birlik Partisi Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Abuzer Taşkıran ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaret ettiği Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bizler siyasi partilerimizi demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olarak görmekteyiz" dedi.

Büyük Birlik Partisi Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Abuzer Taşkıran ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ziyarette bulunarak, bir süre görüştü. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Netice itibariyle bizler siyasi partilerimizi demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olarak görmekteyiz. BBP de hakikaten Türk demokrasi tarihi açısından önemli bir yeri olan ve Türkiye'nin milli birlik ve beraberlik anlamında önemli fonksiyonlar yüklenen ve önemli misyonlar yüklenen bir siyasi harekettir. Bu siyasi hareketin başı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu da buradan rahmet ve minnetle anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim katılımcı belediyecilik anlayışımız içinde, belediye olarak yaptığımız hizmetler ve icraatları siyasi partiler olsun, STK'lar olsun, meslek örgütleri olsun, dernekler olsun ve bunlarla ortaklaşa şehrin yol haritası ve yön pusulasını belirliyoruz. Bu anlamda da BBP'nin görüş ve önerileri bizim için önemlidir ve manidardır" şeklinde konuştu. Büyük Birlik Partisi Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Abuzer Taşkıran ise, Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Böyle bir binayı Battalgazimize ve Malatyamıza kazandırdığınız için size ve ekibinize çok teşekkür ederiz. Hakikaten böyle bir hizmet binası Malatyamız için dışarıdan gelen misafirlerimiz için çok muhteşem bir bina olmuş. Ekibinizin daha büyük başarılara imza atacağınızı biliyoruz. Daha öncede yapmış olduğunuz hizmetlerinizi biliyoruz ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaymakam Madenoğlu Gülüç’ten Memnun Ayrıldı12 Aralık 2017 Salı 17:13
  • Malatya Park’ta ‘Mağazacılar Günü’ Kutlandı12 Aralık 2017 Salı 17:13
  • Zeytin Ağaçları 3 Yıl Sonra Meyve Verdi12 Aralık 2017 Salı 17:08
  • Samsatlı Gençlere Başarının Püf Noktaları Anlatıldı12 Aralık 2017 Salı 17:03
  • İl Genel Meclis Başkanı Erdoğan Agad Başkanı Aslan İle Bir Araya Geldi12 Aralık 2017 Salı 16:53
  • Kadınlardan Adıyaman Belediyesi Kurslarına Yoğun İlgi12 Aralık 2017 Salı 16:53
  • Mahalleli Kadınlardan Başkan Işık’a Pastalı Teşekkür12 Aralık 2017 Salı 16:53
  • Kış İçin Özel Tasarlanmış Mama Kapları Yerini Aldı12 Aralık 2017 Salı 16:48
  • Dr. İbrahim Pazan: “Osmanlı Arşivi, Osmanlı Tarihi Araştırmaları Bakımından Dünyanın En Zengin Arşivi Olma Özelliği Taşımakta”12 Aralık 2017 Salı 16:48
  • Tarlasına Buğday Değil Güneş Ekti12 Aralık 2017 Salı 16:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti