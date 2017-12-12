Büyük Birlik Partisi Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Abuzer Taşkıran ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaret ettiği Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin...

Büyük Birlik Partisi Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Abuzer Taşkıran ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaret ettiği Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Bizler siyasi partilerimizi demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olarak görmekteyiz" dedi.

Büyük Birlik Partisi Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Abuzer Taşkıran ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ziyarette bulunarak, bir süre görüştü. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Netice itibariyle bizler siyasi partilerimizi demokrasimizin vazgeçilmez unsurları olarak görmekteyiz. BBP de hakikaten Türk demokrasi tarihi açısından önemli bir yeri olan ve Türkiye'nin milli birlik ve beraberlik anlamında önemli fonksiyonlar yüklenen ve önemli misyonlar yüklenen bir siyasi harekettir. Bu siyasi hareketin başı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu da buradan rahmet ve minnetle anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Bizim katılımcı belediyecilik anlayışımız içinde, belediye olarak yaptığımız hizmetler ve icraatları siyasi partiler olsun, STK'lar olsun, meslek örgütleri olsun, dernekler olsun ve bunlarla ortaklaşa şehrin yol haritası ve yön pusulasını belirliyoruz. Bu anlamda da BBP'nin görüş ve önerileri bizim için önemlidir ve manidardır" şeklinde konuştu. Büyük Birlik Partisi Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Abuzer Taşkıran ise, Battalgazi Belediyesi yeni hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Böyle bir binayı Battalgazimize ve Malatyamıza kazandırdığınız için size ve ekibinize çok teşekkür ederiz. Hakikaten böyle bir hizmet binası Malatyamız için dışarıdan gelen misafirlerimiz için çok muhteşem bir bina olmuş. Ekibinizin daha büyük başarılara imza atacağınızı biliyoruz. Daha öncede yapmış olduğunuz hizmetlerinizi biliyoruz ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz" diye konuştu.