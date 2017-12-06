Battalgazi Belediye Meclisi 2017 Yılının Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Battalgazi Belediye Meclisi, 2017 yılının son olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Meclisi, 2017 yılının son olağan toplantısını gerçekleştirdi. İmar ağırlıklı gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, Battalgazi Belediyesi Hanımınçiftliği Kampüsü, Meslek Yüksekokulu açılması kaydıyla Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne tahsis edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Aralık ayı olağan toplantısını Battalgazi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, yoklama, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Toplantıda ilk olarak, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca, Battalgazi Belediyesi'nin denetimi sonucunda hazırlanan 2016 yılı denetim sonuç raporunda, 2016 yılına ilişkin hesaplarının tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaati, Meclis üyeleri ile paylaşıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, konuya dikkat çekerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Başkan Gürkan'ın yaptığı konuşma sonrası gündem maddelerine geçildi. Battalgazi Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısında, ilk olarak imar ile ilgili gündem maddeleri görüşüldü. İmar ile ilgili gündem maddelerinden bazıları İmar Komisyonu görüşü doğrultusunda oy birliği ile kabul edilirken, bazıları ertelendi, bir gündem maddesi de gündemden çıkartıldı.

Toplantıda, daha sonra Battalgazi İnşaat Taahhüt Limited Şirketi'nin ana sözleşmesinde değişiklik yapılması ve şirket sermayesinin artırılması konusu görüşüldü. Gündem maddesi, yapılan görüşmenin ardından oy birliği ile kabul edildi. Battalgazi Belediye Meclisi Aralık ayı olağan toplantısında, 2017 mali yılı bütçesinde ödeneği fazla olan harcama kaleminden, ödeneği yetersiz olan harcama kalemine aktarma yapılması konusunu da görüşerek oy birliği ile karara bağladı. Toplantıda bir diğer gündem maddesi olarak, 2017 mali yılı bütçesine 3 milyon TL ek bütçe yapılması konusu görüşüldü. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Toplantıda son gündem maddesi olarak Battalgazi Belediyesi'ne ait Hanımınçiftliği Kampüsü binasının Meslek Yüksekokulu açılması kaydıyla Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne tahsisi görüşüldü. Gündem maddesinin görüşülmesi esnasında söz alan Battalgazi Belediye Meclis Üyesi Hasan Göğüs, "Değerli arkadaşlarım bu proje inşallah gerçekleşir. Bu konu çok duygulandırdı. Bu konuyu düşünen emeği geçen herkes teşekkür ediyorum. Bizler yıllardır yolun altının gelişmediğini, gelişmenin yaşanabilmesi için gerek geçen dönemde gerekse bu dönemde çok işlem yapılmadığını söylüyorduk. Bu tür önemli projelerin Çevre Yolunun altında yapılması inşallah gerçekleşir. Bunun düşünülmesi bile güzeldir. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ne bağlı Meslek Yüksekokulu'nun Malatya'ya kazandırılması için yaşanan süreç hakkında bilgiler vererek, "Buradaki amaç ben daha önce Türk Hava Kurumu Başkanı ve Üniversite Rektörü ile görüştüm. Onların bu konudaki istihdam alanlarını ve okullarından mezun olan insanların hemen istihdam edildiğini duydum. Drone teknikerleri olsun, hostesler olsun, uçak bakım hizmetleri olsun, hepsi bu okulda yetişiyor ve hiç biri boş kalmıyor. İstihdam için gençler sınıfta iken bile talep geliyor. Bende bizim Malatya'da böyle bir şey yapılabilir mi diye ilgili arkadaşlara gittik söyledik. Ardından Bakanımızı haberdar ettik. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci'nin Müsteşarı Cenap Aşçı da oranın Yönetim Kurulu Üyesidir. Müsteşara bunu ilettik. Bakan Bey de bu işi takip etti. Geçtiğimiz günlerde Türk Hava Kurumunun Başkanı, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü ve onların mütevelli heyeti üyeleri buraya geldi. Binayı yerinde görüp incelediler. Heyet bina ile ilgili problemin olmadığını, bir iki eksik ve aksaklıkların düzenlenmesi için sayın bakanımıza ilettiler. Bakanımız da bu aksaklıkların giderilmesi noktasında söz verdi. Ayrıca Belediye olarak biz de destek veririz. Bakanımız YÖK ile ilgili prosedürü tamamlamak için devreye gireceğini söyledi. Bizler de elimizden geleni yapacağız. Biz onun tahsisi için meclis kararı aldık. Ardından YÖK süreci başlayacak. Genelde il dışına verilmemesi gibi bir sıkıntı var sadece. Bu sıkıntı aşılır diye düşünüyorum. Bu tamamlandığı takdirde her yıl 450 öğrenci alınacak. Bu 450 öğrencinin hepsinin istihdam edilmesi Malatya için çok önemli" diye konuştu.

Başkan Gürkan'ın yaptığı konuşmanın ardından gündem maddesi oylanarak, oy birliği ile kabul edildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, 2018 yılının ilk olağan toplantısını 3 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 14.00'de Battalgazi Belediye Meclisi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirecek.