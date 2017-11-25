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Battalgazi Belediyesine Hayırlı Olsun Ziyaretleri Sürüyor

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Battalgazi Belediyesine Hayırlı Olsun Ziyaretleri Sürüyor
Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Gözükara ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı...

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Gözükara ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti. Başkan Gürkan, "Şehitlerimiz, gazilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz bu vatanının kutsal değerleridir" dedi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Gözükara ve yönetim kurulu üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Burada konuşan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul Yetimler Derneği Başkanı Mustafa Gözükara, şehit aileleri ve gaziler olarak toplumda değer görmek istediklerini belirterek, "Bizler ülkemizin birlik ve beraberliği için canını feda eden, en değerli varlığını veren şehit aileleri ve gazilerimiz, her zaman devletimizin yanındayız. Tabi son zamanlarda şahit ailelerimize ve gazilerimize saldırılar oluyor. Biz bu toplumda değer görmek istiyoruz. En çok değeri hak eden şehit ailelerimiz ve gazilerimiz, toplumda değer görmek istiyoruz ve bunu da hak ediyoruz. Biz gerekirse tekrar devletimiz görev verirse her zaman devletimizin yanındayız. Yüz bin kere de devletimiz için ölürüz. Bizler bu ülke için kolumuzu, bacağımızı verdik. Yine söylüyorum, bacağımı verdim, tekrar kolumu da veririm. Başkanıma teşekkür ediyorum, bizleri onure etti. 19 Eylül Gaziler Günümüzde bizleri ziyaret ettiniz, inan ki çok onure olduk. Bizde sizleri ziyarete geldik" diyerek, Başkan Gürkan'ın şehit ailelerine ve gazilere göstermiş olduğu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizleri ağırlamaktan büyük onur duydum. Tabi şehit ve gazilerimiz bizim için çok önemlidir. Milletimiz için önemlidir, devletimiz için önemlidir, ülkemiz için önemlidir. Eğer bugün ülkemiz ve memleketimiz bağımsız ve huzur içerisinde yaşan bir ülke konumundaysa, bunun temelinde, temel taşı olan şehit ve gazilerimizin kanlarının sonucu biz bu topraklarda özgür ve hür yaşıyoruz. Bunun kıymetini bilmemiz lazım, minnetini duymamız lazım, şükrünü eda etmemiz lazım. Bu vesile ile bu vatan toprakları için milli Kurtuluş Savaşımız dahil, o dönemden bu dönem dahil, geçmişte de bu ülkeyi, bu yurdu vatan yapmak için kanlarını dökmüş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olanlara sağlık, esenlik ve huzur diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şehit ailelerinin ve gazilerin toplumumuzda ayrı bir yöre ve öneme sahip olduğunu belirten Başkan Gürkan, "Tabi gazilerimizi ve şehitlerimizi zaman zaman münferit ifadelerle incitici sözler duyuyoruz. Buna da üzülüyoruz. Biz kem sözün sahibine ait olduğunu biliyoruz. Herkes kendisini tarif eder. Şairin dediği gibi, "Söze bakarım söz mü diye, sonra da söyleyene bakarım adam mı diye" Biz önce söze bakarız söz mü diye, sonra söyleyene bakarız adam mı diye. Dolayısıyla kem söz sahibinindir. Şehitlerimiz, gazilerimiz, şehit ve gazi ailelerimiz bu vatanının kutsal değerleridir. Bizim de başımızın üzerlerinde yerleri vardır. Onlar hep bizde müstesna yerdedir. Hep o müstesna yerlerini muhafaza edeceklerdir" diye konuştu.

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