Batuhan Yaşar: "Abd F-35’leri Vermeyecek Mi?"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki köşesinde, "Zarrab davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oyun dışında bırakmak için mi...

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye gazetesindeki köşesinde, "Zarrab davası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oyun dışında bırakmak için mi kullanılıyor?", "F-35'ler doları uçurtabilir mi?", "F-35 programında aksama var mı?", "ROKETSAN ve TÜBİTAK'ın birlikte geliştirdiği SOM füze sistemlerinin F-35'lerde de kullanılması çalışmaları hangi aşamada?", "Türkiye F-35'leri istediği gibi kullanabilecek mi?", Millî savaş uçağı TF-X'in ne zaman havalanması hedefleniyor" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar'ın "ABD F-35'leri vermeyecek mi?" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Sevgili stratejik ortağımız ile fırtınalı günlerden geçiyoruz.. Pek de dinecek gibi görünmüyor..

Türkiye birkaç koldan aynı anda sıkıştırılıyor..

FETÖ ve PKK'ya silah verme olayına Zarrab davası da eklendi..

Bir sürü de tali problem, mesele var..

Ama bu üç başlık, ilişkileri derinlerden sarsmaya başladı..

Türk ekonomisi hedef alındı..

İlk darbe de dolar üzerinden geldi..

Sadece ekonomi de değil..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı oyun dışında bırakmak için Zarrab davası sonuna kadar kullanılacak..

Ayrıca FETÖ'cüler arasında ciddi bir paslaşma trafiği dikkat çekiyor.. (yarın detaylarını okuyabilirsiniz)

Cumhurbaşkanı Erdoğan ta Gezi kalkışmasından beri hedefteydi..

Belli ki bu kez daha da kinlenmişler..

Türkiye'ye 90'lı yılların "kaos elbisesi" yeniden giydirilmek isteniyor..

Çoktan geçti o günler..

Türkiye kendisi dahi istese giyemez artık o elbiseyi..

F-35'LER DOLARI UÇURTABİLİR Mİ?

Dikkat çekici gelişmelere tanıklık ediyoruz..

Piyasaları etkileyen kanallardan "dolar uçurtucu" haberler yayınlanıyor..

Son iki haftadır da F-35'lerin teslimi ile ilgili iddialar ortaya atılmaya başlandı:

- "ABD Türkiye'ye F-35'leri vermeyecek.."

Son dönemde ABD'li askerler siyasetçilere taş çıkartan politik açıklamalar yapıyor..

Çok konuşmaya başladılar..

ABD medyasındaki haberlere göre Türkiye'nin S-400'leri alması yaptırımın ana sebebi:

- "S-400'ler yüzünden Washington, Türkiye'ye F-35 satışını durdurabilir.."

Geçen hafta bu konu iki ayrı kez finans piyasalarına fısıldandı..

'Niye" mi dediniz?

- Doları 4 TL'nin üzerine atabilmek için..

F-35 PROGRAMINDA AKSAMA YOK

Türkiye 5. nesil savaş uçağı F-35'in 9 katılımcısından biri..

Türkiye toplamda 100 adet F-35 almayı taahhüt etti..

Kesinleşen F-35 siparişi ise 38 tane..

- 2018'de yani önümüzdeki yıl 1 adet,

- 2019'da 5 adet,

- 2020-2022 yılları arasında da 32 adet F-35 savaş uçağı Türkiye'ye teslim edilecek..

Türkiye F-35 programının parça üreticileri arasında da yer alıyor..

Aynı zamanda motor bakım programının da yüklenicilerinden..

Anlaşmalar yapılmış imzalar atılmış..

TAI'nın Locheed Martin'le sıkı bir iş birliği var..

F-16'ların alınmaya başlandığı 1988 yılından beri süregelen bir ilişki..

Türkiye nasıl dışarı itilecek?

İki albayın konuşması ile olmuyor bu işler..

Milyar dolarlık anlaşmaları pat diye bitiremezsiniz..

GÜVENİLİR KAYNAK:

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Konuyu bütün boyutları ile araştırdık.

Güvenilir bir kaynak şunları söyledi:

- "F-35 toplantılarına bize önceden verilen program çerçevesinde katılıyoruz.."

- "Bu toplantılarda bize yansıtılan olumsuz bir durum yok.."

- "İlk uçağımızı 2018 içinde teslim alacağız.. Belki 2 tane de olabilir.."

- "Problem olsaydı toplantı trafiği içinde mutlaka bize yansıtılırdı.."

İngiltere, Hollanda ve Norveç'e uçaklar nasıl teslim edildiyse Türkiye'ye de aynı şekilde verilecek..

Türk Pilotlar 2018'de ABD'ye eğitime gönderilecek..

SOM FÜZESİ SON AŞAMAYA GELDİ

ROKETSAN ve TÜBİTAK'ın birlikte geliştirdiği SOM füze sistemleri F-35'lerde de kullanılacak..

Sistemin F-35'e entegre edilmesi ile ilgili toplantılar sürüyor..

Sıkıntıların aşıldığı bilgisini de hemen paylaşalım..

SOM'larla ilgili işler şimdilik yolunda..

F-35 SÜREKLİ GELİŞTİRİLİYOR

Aynı ATAK helikopterlerinde olduğu gibi F-35 projesi de sürekli geliştiriliyor..

Kullanımdan gelen bilgilerle F-35 sistemi güncelleniyor..

Fiziki aksaklıklar, yazılım problemleri gideriliyor..

Zaten ciddi sıkıntılarla başlayan F-35 projesi çok pahalı olması sebebiyle ABD Başkanı Trump tarafından da eleştirilmişti..

TÜRKİYE F-35'LERİ İSTEDİĞİ GİBİ KULLANAMAYACAK!

Türlü tevatürler yayılmaya çalışılıyor..

Yok efendim ABD istediği anda uçakları kaldırtmayacak..

Yok PKK operasyonlarında kullanılamayacak..

Hayır..

Türkiye F-16'ları ve F-4 Phantom'ları nasıl kullanıyorsa F-35'leri de aynı operasyonlara yönlendirebilecek..

Kaynaklar, bu yönde bir kısıtlamanın bulunmadığının da altını çizdiler..

TF-X 2023'TE UÇACAK...

Başbakan Binali Yıldırım'ın Londra ziyareti önemliydi..

Proje yeniden elden geçirildi..

Millî savaş uçağı TF-X'te gecikme olmaması için hummalı bir çalışma var..

Hedef TF-X'in 2023'te havalanması..

ATAK nasıl olduysa TF-X de olacak merak etmeyin!.."