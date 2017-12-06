Batuhan Yaşar:"kılıçdaroğlu 30 Milyar Doları Niye Gündeme Getirdi?"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki haftadır Suriyelilere harcanan...

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, Türkiye Gazetesindeki köşesinde, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki haftadır Suriyelilere harcanan parayı neden diline doladı?", "Kılıçdaroğlu, ABD ve AB'ye ne mesajı veriyor", "Kılıçdaroğlu ile FETÖ, kelimesi kelimesine aynı şeyleri mi söylüyor", "CHP liderinin PKK'ya verilen 3 bin 500 tır ağır silahı eleştiren tek satır sözü var mı?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar'ın "Kılıçdaroğlu 30 milyar doları niye gündeme getirdi? başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Söylenen her kelimenin ayrı bir adresi var..

Türkiye iki koldan sıkıştırılıyor..

Zor günler..

15 Temmuz atlatıldıysa bunlar hayda hayda geride kalır hiç merak etmeyin..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iki haftadır Suriyelilere harcanan parayı diline doladı..

30 milyar dolar harcanmadığını iddia ediyor..

Çoğunun dilenci olduğunu söylüyor..

Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükûmeti yalancılıkla suçluyor..

Peki Kemal Bey bu konuya niye girdi dersiniz?

Önüne arkasına baktık..

Her şey hesaplı-kitaplı götürülüyor..

Önce şunu söyleyelim:

Benzer şeyler FETÖ'cülerin sosyal medya hesaplarında da yazılıp çiziliyor..

Kemal Kılıçdaroğlu ile New York'taki dava tam senkronize yola devam ediyor..

Her şey aslında çok açık..

TÜRKİYE'YE İTİBAR SÜİKASTI

Türkiye içeriden ve dışarıdan hedef alınmış durumda..

Ankara ile New York arasında ciddi bir paslaşma trafiği var..

Tek elden yürütülen işler var..

Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün uluslararası toplantılarda (BM, G20, AB) Suriyelilere yapılan yardımların 30 milyar doları aştığını söyledi..

Bütün dünyaya 30 milyar harcandığını kabul ettirdi..

Ama Kemal Kılıçdaroğlu çıktı "böyle bir harcama yapmadın" dedi..

TÜRKİYE'NİN ELİNİ ZAYIFLATMAK İÇİN

Kimin kime nasıl operasyon yaptığını ortaya koyacağız..

Gelin retorikler üzerinden gidelim..

Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ve AB'ye direkt mesaj veriyor:

- "İnanmayın Türkiye'ye.. Hani nereye harcamışlar 30 milyarı?" diyor..

Bu soruyu ısrarla sormasının hedefinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti var..

Âdeta yurt dışına bayrak sallıyor..

İstersin AFAD bütün detayları gönderir..

Sonra aklına yatmayan bir şey varsa çıkar konuşursun..

FETÖ İLE AYNI MERKEZDEN Mİ BESLENİYOR?

17-25 Aralık'tan, 15 Temmuz darbesi girişiminden beri Kemal Bey, FETÖ ile benzer bile değil kelimesi kelimesine aynı şeyleri söylüyor..

New York'taki dava daha başlamadan CHP grubundan uluslararası camiaya mesajlar gitmeye başlamıştı:

-"Türkiye büyük bir savaşın, kaosun içinde.."

10 dakika filan değil sadece 2 dakika zor dinliyorsunuz..

Ne moral ne de başka bir şey kalıyor..

Yabancı yatırımcıya "gelmeyin',

Gelenlere de "pılınızı pırtınızı, paranızı toplayıp gidin" diyor..

YANLI VE ÖLÇÜSÜZ

Her şey ortaya dökülecek..

FETÖ ile nasıl paslaştığı, senkronize olduğu ortaya çıkacak..

ABD ve AB'ye Suriyeliler meselesinde olduğu gibi gollük muz ortaları kimin yaptırdığı da..

Astana ve Cenevre'de Türkiye'ye darbe vurulmak isteniyor..

Masada "Türkiye'yi zayıflatma" hedefi var..

Bir soru?

'Hangi başka bir ülkede böyle bir muhalefet lideri vardır" dersiniz?

Sürekli ülkesini sırtından hançerleyen..

AVRUPA "100 MİLYAR HARCADIM" DERDİ..

Her şeye rağmen Kılıçdaroğlu'nun "30 milyar dolar harcanmadı" sözünü de araştırdık..

Yakında 2011'den beri yapılan bütün harcamalar bütün detayları ile ortaya konulacak..

Suriyelilerin akın akın geldiği yıllarda Hatay Valisi olan Ercan Topaca'yı arayıp sordum:

Ercan Bey şimdilerde Ankara Valisi biliyorsunuz..

-"Türkiye söylenenden çok daha fazla masraf yapmıştır.."

-"Avrupa aynı yardımları yapmış olsa "100 milyar dolar harcadım" derdi.."

Türkiye'de 1 lira tutan bir iş-işlem için Avrupa'da 4 kat fazla harcama gerekebiliyor..

Bir gecede 15 bin kişi Bayır Bucak'tan alındı ve Türkiye'ye getirildi..

Hatta birçok masraf da rutin devlet faaliyet içinde gösterildi..

Bir anda milyonlarca insanı yedirip içirmeye başlıyorsunuz..

Hepsi sağlık kontrolünden geçiriliyor..

Yüzlerce ambulans ve otobüs tahsis ediyorsunuz..

Güvenlik işine hiç girmeyelim isterseniz..

Yapılan binlerce operasyon var..

Fırat Kalkanı ve İdlib harekâtları ile bölgeye refah bedava mı götürüldü?

BRÜKSEL'DEKİ DİLENCİ KADAR

Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki;

-"Zaten çoğu dilenci.. Gariban insanlar.. Açlıktan ölen Suriyeliler var.."

Allah Allah..

6 yıldır Türkiye'de açlıktan ölen bir tane bile Suriyeli haberi bulamadık..

Kemal Bey'e yine okyanus ötesinden yanlış bilgiler gönderilmiş..

Brüksel'de ne kadar dilenci varsa Türkiye'de de ancak o kadar Suriyeli dilenci var..

Son dönemde dilencilik yapanlar zaten toplanıyor..

Tolere edilebilir düzeyde..

PKK'YA VERİLEN 3 BİN TIR SİLAHA YORUM YOK

Çok ilginçtir CHP liderinin PKK'ya verilen 3 bin 500 tır ağır silahı eleştiren tek satır sözüne rastlamadık..

Ama her fırsatta 2,5 MİT tırını her yerde tekrarlıyor..

CHP tabii ki muhalefet yapacak..

Eleştirecek..

Ana muhalefetin görevi bu zaten..

Ama bu şekilde değil..." (BC -