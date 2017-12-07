Batuhan Yaşar:"önce İtibarsızlaştır Sonra Kriminalize Et!"

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar,Türkiye Gazetesindeki köşesinde, " Kılıçdaroğlu, TBMM grup salonu ve Ankara Arena'da attırdığı sloganlarla...

İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar,Türkiye Gazetesindeki köşesinde, " Kılıçdaroğlu, TBMM grup salonu ve Ankara Arena'da attırdığı sloganlarla ne yapmak istiyor", "CHP Genel Merkezi kurultayları neden iptal etmek zorunda kaldı?", "CHP'de neler oluyor", "FETÖ, Ergenekon sürecinden beri hangi taktiği uyguluyor", "İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları hangi adımları atacak?", "Cumhurbaşkanı Erdoğan, hamlelerine başladı mı?" sorularına cevap aradı.

Batuhan Yaşar'ın "Önce itibarsızlaştır sonra kriminalize et!" başlıklı yazısının tamamı ise şöyle:

"Karamsarlık pompalanıyor..

Aynı 17-25 öncesinde olduğu gibi..

Sanki bir şeyler olacakmış havası, algısı oluşturulmaya çalışılıyor..

Bir süredir Türkiye'nin sinir uçları ile oynanıyor..

Kemal Kılıçdaroğlu okyanus ötesi ile tam eş güdüm içinde..

New York'taki dava ile senkronize adımlar atıyor..

Bir taraftan da toplumsal eylem başlatma çabası var..

TBMM grup salonu ve Ankara Arena'da attırdığı sloganlarla alıştırmasını yaptı bile!.

CHP KILIÇDAROĞLU'NUN ARKASINDA MI?

Kemal Bey bugünlerde değişik adımlar atıyor..

Farklı arayışlara girdi..

Medyayı tehdit ediyor..

CHP içerisindeki atmosferi araştırdık..

Şunları çok net söyleyebiliriz:

-CHP kemik gibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında durmuyor..

-İtirazlar yüksek sesle yapılıyor..

-'Eline her verileni okuyor" eleştirisine kadar gitmiş işler..

-Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları gelmiyor..

-Grup Başkanvekilleri ve birkaç kişi dışında yalnız kalmış durumda..

İstanbul'da sıkıntı var..

Örgüt istifa etmiyor..

Direniyor!.

Bu yüzden Genel Merkez kurultayları iptal etmek zorunda kaldı..

CHP'de neler olacağını yakında göreceğiz..

-İş koltuğu kaybetmeye kadar gider mi?

-Sanmıyoruz.. Hâlâ delegelerin tamamına yakını elinin altında çünkü.. Ama bir hareketlenme de var kuşkusuz..

ERGENEKON TAKTİĞİ

FETÖ, Ergenekon sürecinden beri aynı taktiği kullanıyor..

Önce itibarsızlaştır sonra kriminalize et..

New York'taki dava ve Kemal Kılıçdaroğlu ile eş zamanlı düğmeye bastılar..

2019 seçimleri görünürdeki hedefleri..

Kemal Bey kendince bir MİT belgesi açıkladı:

-Arzu Yıldız'ın 17-25 Aralıktan 10 gün sonra yani 5 Aralık'ta T-24 üzerinden sirküle ettiği sahte belgenin sunumunu tekrarladı sadece..

MİT o zaman da böyle bir belgenin olmadığını açıklamıştı..

Yapılan çok net:

-17-25 Aralık yeniden ambalajlandı.. Şimdilerde yeni alıcılar aranıyor..

ESKİ SAHTE BELGELER KILIÇDAROĞLU ÜZERİNDEN

Yapılan aynı..

Eski sahte belgeler Kemal Kılıçdaroğlu ve New York'tan yeniden kullanıma sunuluyor..

Bir süre böyle devam edecek..

Türkiye'den kaçan tonla FETÖ'cü polis var..

Avrupa'da FETÖ'cü askerler var..

FETÖ'cü savcı ve hâkimler var..

Gazeteci görünümlü FETÖ'cüler var..

Bunların bir kısmı itirafçı kisvesi altında New York'ta karşımıza çıkacaktır..

Nasıl yalan söylediklerini hepimiz biliyoruz..

Belgeleri nasıl tahrif ettiklerini,

Sahtelerini üretmenin onlar için çocuk oyuncağı olduğunu da..

HER ŞEYİN SAHTESİ ÜRETİLDİ

-Hatırlayın Ergenekon isimsiz ihbar mektupları ile başlatılmıştı..

-17-25 Aralık'ta ise işi bir tık daha öteye taşıdılar:

Sahte MİT raporları,

Sahte Emniyet raporları,

Sahte banka belgeleri ürettiler..

Her şeyin sahtesini yaptılar..

2011'de Uludere'de yaşananları kimse unutmadı:

"MİT Uludere'nin baş sorumlusu" manşetleri atılmıştı..

Sonra ne oldu?

7 Şubat 2012'de MİT'e operasyon çekildi..

Bunlar FETÖ'nün gözü kapalı yaptığı işler..

RAHAT OLUN DEVLET KENDİNDEN EMİN

Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok sakin..

Soğukkanlı..

Olup biteni görüyor.. FETÖ'nün bir sonraki adımını da biliyor..

Anında karşılık veriyor..

Kendi planını çoktan uygulamaya koydu..

Mal varlıklarına el konulması gibi..

New York'taki davanın Türkiye'deki kara kutularının tutuklanması gibi..

Yeni adımlar da atılacak..

İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıklarını yakından izlemekte fayda var..

HER ŞEYİN KARŞILIĞI VAR

Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne kadar kendinden emindi..

Morali yüksekti..

Cumhurbaşkanını böyle görünce bütün Türkiye rahatladı..

Belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi hamlelerine çoktan başlamış..

Gezi ellerinde patladı..

17-25 Aralık'taki büyük kumpas kısa sürede ortalığa saçıldı..

15 Temmuz'da en büyük darbeyi yediler..

Yine aynı olacak..

Türkiye'yi sıkıştırma hamlelerinin hepsinin ama hepsinin karşılığı var..." (BC -