Baün, Halk Eğitimi Hizmetleri De Veriyor

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), fakültelerindeki binlerce öğrencinin yanı sıra, halkı bilgilendirme ve eğitme hizmetleri de veriyor.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), fakültelerindeki binlerce öğrencinin yanı sıra, halkı bilgilendirme ve eğitme hizmetleri de veriyor.

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu'nun Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü, 12 milyonun üzerinde zeytin ağacı bulunan, ülkenin önde gelen zeytinyağı üretim merkezi durumunda olan Edremit Körfezi'ndeki üreticileri ve vatandaşları, zeytincilik ve zeytin işleme konularında eğitiyor. Gelen tüm resmi talepleri değerlendiren fakülte yetkilileri, bölgedeki zeytin üreticilerini, zeytin ve zeytinyağı satıcılarını, zeytincilikle ilgili bilgi edinmek isteyen tüm halkı ayrıntılı şekilde bilgi sahibi yapıyor.

Fakülte, son olarak, Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde devam eden Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu öğrencilerini ağırladı. Zeytinin Okumuş Hali projesi ve bünyesindeki soğuk sıkım zeytinyağı üretim atölyesiyle dikkat çeken ve üniversite bünyesinde markalı zeytinyağı üretimi yapabilen Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü'nde 20 kursiyere yaklaşık 3 saatlik eğitim verildi. Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak tarafından verilen eğitimde, atölye binasında uygulamalı olarak zeytinyağı üretimi anlatıldı. Daha sonra, fakülte binasındaki sınıfta, zeytinyağı tadımı gerçekleştirildi. İki çeşit zeytinyağını tadan kursiyerler, zeytinyağı üretimi, tüketimi ve saklanması ile ilgili geniş bilgi sahibi oldu.

Aralarında doktorların da bulunduğu kursiyerler, eğitim çalışması sonrasında BAÜN'e teşekkür etti. Zeytin ve zeytinyağı üreticileri ve satıcılarının bilinçlenmesi ve tüketicileri yanlış yönlendirmemeleri için mutlaka eğitim almaları gerektiğini vurgulayan Mücahit Kıvrak, talepler doğrultusunda istenilen yere giderek bilinçlendirmeler ve eğitimler yapabileceklerini vurguladı. Kıvrak, bölgede sektörün gelişmesi ve vatandaşların bilinçlendirilmesi için imkanlarını seferber eden Balıkesir Üniversitesi'nin tüm yetkililerine teşekkür etti.