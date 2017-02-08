Bayan Arkadaşını 9 Yerinden Bıçakladı

Samsun'da bayan arkadaşını 9 yerinden bıçaklayan şahıs polis tarafından yakalandı.

Samsun'da bayan arkadaşını 9 yerinden bıçaklayan şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım içesi Zafer Mahalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan 40 yaşındaki S.Ç., her iki bacağından ve kalçasından olmak üzere 9 yerinden yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan S.Ç. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı yaralı kadının erkek arkadaşı 35 yaşındaki M.Ü.'nün gerçekleştirdiği tespit edildi. Olay yerinden kaçan M.Ü., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalandı. Suçunu itiraf eden M.Ü., S.Ç. ile 4 yıldır arkadaş olduğunu, aralarında çıkan tartışmada bıçakladığını söyledi. Polisteki sorgulanması tamamlanan M.Ü., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.