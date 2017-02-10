Bayan Futbol Takımından Emniyet Müdürü Alper’e Ziyaret

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper'e, bayan futbol takımı sporcularından nezaket ziyareti.

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper'e, bayan futbol takımı sporcularından nezaket ziyareti.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig 6.Grupta yer alan Antrenörlüğünü Ahmet Fikri Küçüker'in yaptığı Adıyaman Beden Eğitimi Öğretmenleri Kulübü Bayan Futbol Takımı yöneticileri ve futbolcuları Emniyet Müdürü Metin Alper'i makamında ziyaret etti.

Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Emniyet Müdürü Metin Alper, bayan sporculara başarılar dileyerek, bayan futbol takımı yöneticileri ve oyuncularına yapmış oldukları ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından Müdür Alper ile bayan futbolcular hatıra fotoğrafı çektirdi.