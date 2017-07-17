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Bayan Güreşçiler Destek İçin Kırkpınar’da

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Bayan Güreşçiler Destek İçin Kırkpınar’da
Balıkesir Karesi Belediyesi serbest güreş takımı bayan güreşçileri, Balıkesir'i temsilen müsabakalara katılan güreşçilere destek vermek için Kırkpınar'da...

Balıkesir Karesi Belediyesi serbest güreş takımı bayan güreşçileri, Balıkesir'i temsilen müsabakalara katılan güreşçilere destek vermek için Kırkpınar'da yerini aldı.

Karesi Belediyesi bayan güreşçileri Elif Nur Yaşar, Tülay Demir ve Fatma Saklıca 656.'si gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Güreşlerinde Balıkesir ilini temsilen katılan güreşçilere moral ve destek vermek için Edirne Kırkpınar er meydanına hazır bulundular. Güreşcilerden Elif Nur Yaşar "Güreş sporu ata sporumuzdur. Birliğimizi beraberliğimizi dayanışmamızı göstermek adına buradayız. Balıkesirli güreşçiler olarak her zaman birbirimize destek oluyoruz. Müsabakalarda birbirimizi yalnız bırakmıyoruz. Bize destek olan başkanlarımız da bu davranışımızı tadir ediyorlar.İnşallah bu yıl Kırkpınar da güreşen güreşçilerimiz Balıkesir'i zirveye taşıyacaklar" dedi.

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