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Bayan Kamçı’dan Ziçev’e Ziyaret

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Bayan Kamçı’dan Ziçev’e Ziyaret
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın eşi Ayşe Kamçı, kısa adı ZİÇEV olan Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti.

Kayseri Valisi Süleyman Kamçı'nın eşi Ayşe Kamçı, kısa adı ZİÇEV olan Zihinsel Engelli Çocuklar Eğitim Vakfı'nı ziyaret etti.

Ziyarete Bayan Kamçı'nın yanı sıra Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık'ın eşi Ayşe Yırık'ta katıldı.

Bayan Kamçı, başta eğitim ve sağlık olmak üzere toplumun her kesimine faydalı olan ve alanında başarılı çalışmalara imza atan tüm sivil toplum kuruluşlarını desteklediklerini ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Vakıf tarafından uygulanan eğitim programları hakkında yetkililerden bilgi alan Bayan Kamçı, vakıfta bulunan öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Bayan Kamçı’dan Ziçev’e Ziyaret

Bayan Kamçı’dan Ziçev’e Ziyaret

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