Bayanlar Plaj Voleybolunda Şampiyon Finlandiya

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2017 CEV Bayanlar Plaj Voleybolu Şampiyonası'nın ikinci ayağı, bugün oynanan sıralama turu, yarı final, üçüncülük...

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 2017 CEV Bayanlar Plaj Voleybolu Şampiyonası'nın ikinci ayağı, bugün oynanan sıralama turu, yarı final, üçüncülük ve dördüncülük ve final karşılaşmalarıyla sona erdi. Şampiyon Finlandiya'dan Taru Lahti Liukkonen ile Anniina Parkkinen ikilisi oldu.

Alanya Belediyesi, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Teleferik'in sponsorluğunda Kleopatra Plajı'nda oynanan 15 ülkeden toplam 23 takımın mücadele ettiği ve toplam 25.000 Euro para ödülünün dağıtıldığı turnuvada şampiyon, final müsabakasında Almanya'dan Kim Behrens ile Anni Schumacher ikilisini 22-24, 25-23 ve 15-12'lik setlerle 2-1 yenen Finlandiya'dan Taru Lahti Liukkonen ile Anniina Parkkinen ikilisi oldu.

İtalya'dan Marta Menegatti ile Rebecca Diane Perry çifti ise, Almanya'dan Sandra Ittlinger ile Teresa Mersmann ikilisini 21-19 ve 21-19'luk setlerle 2-0 yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladılar.

Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Finlandiya'dan Taru Lahti Liukkonen ile Anniina Parkkinen ikilisine madalyalarını Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula ve Alanya Teleferik Genel Müdürü Muhtar Kurt, kupalarını ise Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş takdim etti. İkincilikle bitiren Almanya'dan Kim Behrens ile Anni Schumacher ikilisine madalyalarını Teleferik Holding Pazarlama Direktörü Oğul Atasoy, kupalarını ise Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur takdim etti. Üçüncülükle bitiren İtalya'dan Marta Menegatti ile Rebecca Diane Perry ikilisine ise, ödül ve madalyalarını Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Teknik Süpervizörü Ruta Millere-Celmia takdim etti. Ödül töreninde, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Türkiye Voleybol Federasyonu'na ve Alanya Teleferik'e şükran plaketi sunarken, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanvekili Alper Sedat Aslandaş ise Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Teleferik Holding Pazarlama Direktörü Oğul Atasoy ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur'a teşekkür plaketi sundu.