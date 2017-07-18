Bayanların Açtığı El Emeği Göz Nuru Sergiler Büyük İlgi Görüyor

'Yeşilyurt Meslek Ediniyor" projesi kapsamında Yeşilkonak Hizmet Binalarında açılan meslek edindirme kurslarındaki bayanlar tarafından yapılan el emeği...

'Yeşilyurt Meslek Ediniyor" projesi kapsamında Yeşilkonak Hizmet Binalarında açılan meslek edindirme kurslarındaki bayanlar tarafından yapılan el emeği göz nuru eserler büyük ilgi görüyor.

Yeşilyurt Belediyesinin Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında uyguladığı ve toplam bütçesi 135 bin 445 Euro olan "Yeşilyurt Meslek Ediniyor" projesi kapsamında Yeşilkonak Hizmet Binalarında açılan meslek edindirme kurslarındaki el emeği göz nuru eserler yoğun ilgi görüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının destekleriyle Yeşilyurt Belediyesinin öncülüğünde, İŞ-KUR Malatya Bölge Müdürlüğü ile İlçe Halk Eğitim Merkezinin katkılarıyla başlatılan "Yeşilyurt Meslek Ediniyor" projesi kapsamında açılan kurslarda her yaştan vatandaşın hem meslek edinmeleri hem de ev bütçelerine katkı sağlamaları hedefleniyor.

Toplam bütçesi 135 bin 445 Euro olan projenin yüzde 85'i Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından karşılanırken, geri kalan yüzde 15'i ise Yeşilyurt Belediyesi tarafından finanse ediliyor.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın eşi Yasemin Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk, İŞ-KUR Malatya Bölge Müdürü Vahap Toman, Yeşilyurt İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Lütfi Hangün, Yeşilyurt Belediyesi Şahnahan Yeşilkonak Hizmet Binasında kursiyerler tarafından yapılan biçki, dikiş, nakış, iğne oyası, dantel ürünleri, takı tasarım, mefruşat, giyim ve üç boyutlu tablo çalışmaları, halı dokuma, ipek halı ve ipek şaldan oluşan eserleri yakından incelediler.

İŞ-KUR Malatya Bölge Müdürü Vahap Toman, Yeşilyurt Meslek Ediniyor projesinin ev kadınlarına yönelik meslek edindirme ve ev ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla başlatıldığını söyledi.

Projenin öncüsü Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan Toman, "Açılan kurslara katılarak hem yeteneklerini geliştiren hem de ev bütçelerine katkı sunan bayanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Yeşilyurt Belediyesi ile ortaklaşa başlattığımız bu projemiz kapsamında çok değerli eserler ortaya çıkıyor bugünde bunlara yakından şahit oluyoruz. Kursiyerlerimiz bir yandan yeni meslekler öğrenirken diğer taraftan ev bütçesine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk ise, sergilenen eserlerin emek, çaba ve sevgi sonucunda ortaya çıktığını ifade ederek, " İŞ-KUR Müdürlüğümüz ve İlçe Halk Eğitim Merkezimizle ortaklaşa bu çalışmaları yapıyoruz, kursiyerlerimizin eserleri gerçekten çok değerli ve kıymetlidir. Bütün ürünlerin temelinde sevgi, dostluk, yardımlaşma ve gayret var, bayanlarımızı tebrik ediyorum. Bayanlarımızın gözü ışıldıyor, burada olmaktan çok mutlu olduklarını yakından görmek bizleri ziyadesiyle sevindiriyor" şeklinde konuştu.

Bayan kursiyerlerin eserlerine hayran kaldığını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın eşi Yasemin Polat da, "Kurslarımızı sık sık ziyaret ederek yaptıkları ürünleri inceliyoruz. Her gelişimizde bayanlarımızın mutlu olduklarını görmek hepimizi mutlu ediyor. Kurslar bayanlarımıza bir nebze de olsa mutluluk katabiliyorsa hedefine ulaşmış demektir. Yeşilyurt Belediyemize, bu kursların açılmasına destek veren kurumlarımıza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.