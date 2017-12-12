Bayanların Kokulu Taş Merakı Evlere Taştı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "Kokulu Taş" kursuna devam eden ev hanımlarının kokulu taş merakı evlere taştı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "Kokulu Taş" kursuna devam eden ev hanımlarının kokulu taş merakı evlere taştı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan "Kokulu Taş" kurslarına devam eden özellikle ev hanımları kurs dışında evlerde bir araya gelerek kursta öğrendiklerini evlerde karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak uygulamalı olarak gerçekleştirip el becerilerini geliştirme imkanı buluyorlar. Ev hanımları ileriki günlerde ev ekonomisine katkıda bulunmak için hediye ve satış amaçlı kokulu taş üretimi yapmayı düşündüklerini söylediler.(MA-EFE)