Bayburt İmam Hatip Lisesi Öğrencilerinden Bayburt Üniversitesi’ne Ziyaret

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile yönetimi Bayburt Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile yönetimi Bayburt Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (İHL) Müdürü Murat Öksüzer, Müdür yardımcısı Öcal Varınca, Rehberlik Öğretmeni İrem Ustabulut ve son sınıf okul öğrencilerinin Üniversiteyi tanıma ve kaynaşması, tercih öncesi bilgi edinmeleri için yapılan geziye İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Ahmet Özkan eşlik etti.

Bayburt Üniversitesi Dedekorkut Kampüsünde ve İlahiyat Fakültesine yapılan ziyaretin ardından Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun'u ziyaret eden okul yöneticileri ve öğrenciler ile bir süre sohbet ederek okul çalışmaları hakkında Okul Müdürü Murat Öksüzer'den bilgi aldı. Rektör Coşkun okul müdürü Murat Öksüzer, Müdür yardımcısı Öcal Varınca, Rehberlik Öğretmeni İrem Ustabulut, ve öğrencilere yaptıkları ziyaretten dolayı teşekkür etti.