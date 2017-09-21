  • BIST 104.205
  • Altın 145,835
  • Dolar 3,5120
  • Euro 4,1868
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 32 °C
  • İzmir 28 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 35 °C
  • Rize 28 °C
  • Trabzon 26 °C

Bayburt Üniversitesi Bir Haftada 800’e Yakın Bilim Adamını Bayburt’ta Ağırlıyor

» »
Bayburt Üniversitesi Bir Haftada 800’e Yakın Bilim Adamını Bayburt’ta Ağırlıyor
Bayburt Üniversitesi iki farklı alanda Uluslararası Sempozyuma ev sahipliği yaparak şehrimize bilim adına bir çok konuda öncülük ediyor.

Bayburt Üniversitesi iki farklı alanda Uluslararası Sempozyuma ev sahipliği yaparak şehrimize bilim adına bir çok konuda öncülük ediyor.

Bayburt Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı 21-23 Eylül 2017 tarihleri arasında Bâberti Külliyesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda 2'si gerçekleştirilecek olan mühendislik alanındaki son gelişmeleri konu alan "Uluslararası Mühendislikte Yeni Teknolojiler (ICADET 2017)" sempozyumunda Bayburt; 86 farklı kurumdan 586 ulusal ve uluslararası araştırmacıyı Mühendislikte yaşanan son gelişmelerin ortaya konacağı ve gelecek perspektiflerinin değerlendireceği bir çatı altında buluşturacak.

Yine Bayburt Üniversitesi tarafından 27-29 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek "1. Uluslararası Organik Tarım ve Biyo çeşitlilik Sempozyumunda 52 Üniversiteden 200'e yakın araştırmacının katılacağı, bu bakımından Bayburt için büyük bir avantaj sağlayacak.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Topaca, Altındağ Ali Ersoy Kreşinin Açılışını Yaptı21 Eylül 2017 Perşembe 16:58
  • Elazığ’da ’1. Ulusal Elektrik Enerjisi Dönüşüm Kongresi’ Başladı21 Eylül 2017 Perşembe 16:58
  • Antalya’da Okul Servislerine Denetim21 Eylül 2017 Perşembe 16:48
  • Başkan Seyfi Dingil’den Öğrencilere Kırtasiye Desteği21 Eylül 2017 Perşembe 16:43
  • Melikgazi’den Okullara Kırtasiye Ve Çanta Yardımı21 Eylül 2017 Perşembe 16:43
  • Kağıthane’de "Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele Konferansları" Başladı21 Eylül 2017 Perşembe 16:43
  • Başkan Çelik, Kayseri Osb Müdürlüğü Ve Özel Kayseri Osb Teknik Kolejini Ziyaret Etti21 Eylül 2017 Perşembe 16:33
  • Bodrum’a Eğitim Desteği İçin İmzalar Atıldı21 Eylül 2017 Perşembe 16:18
  • İngilizce Hazırlık Öğrencilerine Oryantasyon21 Eylül 2017 Perşembe 16:03
  • Milli Eğitim Bakanı Yılmaz: "Mesleki Eğitime 13,3 Milyarlık Bütçe Ayırdık’’21 Eylül 2017 Perşembe 15:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti