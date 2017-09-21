Bayburt Üniversitesi Bir Haftada 800’e Yakın Bilim Adamını Bayburt’ta Ağırlıyor

Bayburt Üniversitesi iki farklı alanda Uluslararası Sempozyuma ev sahipliği yaparak şehrimize bilim adına bir çok konuda öncülük ediyor.

Bayburt Üniversitesi iki farklı alanda Uluslararası Sempozyuma ev sahipliği yaparak şehrimize bilim adına bir çok konuda öncülük ediyor.

Bayburt Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı 21-23 Eylül 2017 tarihleri arasında Bâberti Külliyesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda 2'si gerçekleştirilecek olan mühendislik alanındaki son gelişmeleri konu alan "Uluslararası Mühendislikte Yeni Teknolojiler (ICADET 2017)" sempozyumunda Bayburt; 86 farklı kurumdan 586 ulusal ve uluslararası araştırmacıyı Mühendislikte yaşanan son gelişmelerin ortaya konacağı ve gelecek perspektiflerinin değerlendireceği bir çatı altında buluşturacak.

Yine Bayburt Üniversitesi tarafından 27-29 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek "1. Uluslararası Organik Tarım ve Biyo çeşitlilik Sempozyumunda 52 Üniversiteden 200'e yakın araştırmacının katılacağı, bu bakımından Bayburt için büyük bir avantaj sağlayacak.