Bayburt’ta Fetö/pdy’den İki Kişi Tutuklandı

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bayburt'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı doğrultusunda, kapatılan Bank Asya üzerinden örgüte maddi destek sağladığı gerekçesiyle 6 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bayburt merkezli Ankara ve Kayseri'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.A., H.A., M.M., S.A., Y.D. ve H.T. Bayburt Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Buradaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden A.A., S.A., H.A. ve Y.D. hakkında adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. H.T. ile M.M. isimli 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.