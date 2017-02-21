Bayburt’ta Kurtuluş Mehteranla Renklendi

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinleri kapsamında Saat Kule meydanında mehteran gösterisi düzenlendi.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinleri kapsamında Saat Kule meydanında mehteran gösterisi düzenlendi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kanuni Mehteran Takımı tarafından gerçekleştirilen mehteran gösterisi eşliğinde Türk Dünyası Parkı önünden start alan Bayburt Atlı Spor Kulübü, Balca Atlı Spor Kulübü ve Dede Korkut Atlı Spor Kulüplerinin geçiş töreni kurtuluş etkinliklerine renk kattı.

Saat Kule meydanında da bir süre konser veren Mehteran Takımı, alanı dolduran vatandaşlara coşkulu anlar yaşattı. Yüzyıllardır süre gelen coşku dolu ve seçkin mehter marşlarının yanı sıra milli türkülerimizi de başarıyla seslendiren mehteran takımı Bayburtlulardan tam not aldı.