Bayburt’ta "Mahalle Odaları Buluşmaları" Sürüyor

Bayburt'un tarih ve kültüründe önemli yer tutan mahalle odası kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini...

Bayburt'un tarih ve kültüründe önemli yer tutan mahalle odası kültürünü gelecek kuşaklara aktarmak ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek taleplerini dinlemek üzere Vali İsmail Ustaoğlu öncülüğünde başlatılan "Mahalle Odaları Buluşmaları" devam ediyor.

Vali İsmail Ustaoğlu, buluşmaların bu haftaki adresi Şingah Mahalle Odası'nda mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini ildeki kamu kurum ve kuruluşlarının amirleriyle birlikte dinleyen Vali İsmail Ustaoğlu, "Anadolu'nun kadim kültürüne dönüp baktığımızda örf, adet ve geleneklerimizi yaşatma adına bu tip mekânların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Bizlerde Bayburt Valiliği olarak bu kültüre katkı sunmak adına başta belediye başkanımız olmak üzere ilimizdeki tüm kurum amirlerimizle bu buluşmaları gerçekleştirerek devlet vatandaş buluşması adına varsa mahalle sakinlerimizin şikâyetleri, teşekkürleri bunları kurum amirlerimizle birlikte burada paylaşalım istedik." dedi.

Buluşmaların birlik ve beraberliğe katkı sağlaması anlamında önemli olduğunu kaydeden Vali İsmail Ustaoğlu, "Köklü bir geçmişe sahip Bayburt'un geleneklerinde kaybolmaya yüz tutan önemli şahsiyetleri bu buluşmalarımızda yad edelim. Yaşatılması gereken gelenekleri diri tutalım. Geçmiş kuşakla gelecek kuşakları buluşturalım. Bu buluşmalarımız bu anlamda da çok önemli." diye konuştu.

Bayburt'un hizmetin en güzeline layık olduğunu ifade ederek sözlerini sürdüren Vali İsmail Ustaoğlu, vatandaşlara hizmet götürme noktasında ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini belirtip, mahalle sakinlerine katılımları dolayısıyla teşekkür etti.

Mahalle sakinleri adına söz alan Şingah Mahallesi Muhtarı Dursun Yerlikaya ise Mahalle Odaları Buluşmaları'nın bu hafta Şingah Mahallesi'nde düzenlenmesi dolayısıyla mahalle sakinleri adına teşekkürlerini bildirdi. Bayburt'un gerçek anlamda hizmet görmeye layık bir il olduğunu söyleyen Yerlikaya, "Burada yönetim kademesinde olan herkese büyük görev düşüyor. Onların da mesailerini Bayburt için harcamalarını temenni ediyoruz. Bu hususta Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu ve Sayın Belediye Başkanımız Mete Memiş'ten talepleri olan mahalle sakinlerimizin bu taleplerini bildirmelerini rica ediyorum. Emin olun gerek Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu gerekse Sayın Belediye Başkanımız Mete Memiş her türlü fedakârlığı yapmaya hazırlar. Hepinize katılımlarınız dolayısıyla teşekkür ediyorum." sözlerini kullandı.

Şingah Mahalle Odası'nda gerçekleştirilen buluşmada Belediye Başkanı Mete Memiş de, projeler hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dile getirmesinin ardından mahalli sanatçılar çeşitli gösteriler sergiledi.

Buluşmaya Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve vatandaşlar katıldı.