Bayburt’ta Yangın

Bayburt'ta Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne ait garajda çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.

Bayburt'ta Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne ait garajda çıkan yangında bir araç kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Zahit Mahallesi Ayyıldız Caddesi Bayındır Sokak'ta bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılk İl Müdürlüğü'ne ait garajdan akşam saatlerinde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Garajdan çıkan dumanı fark eden il müdürlüğü çalışanları, kapıyı açtıklarında garaj ve içerisinde bulunan bir aracın yandığını görerek o sırada binada bulunan yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra olay yerine gelen Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, iyice alevlenen yangını tamamen kontrol altına alarak soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Olay yerine emniyet şeridi çekilirken, yangının nedeni araştırılıyor.