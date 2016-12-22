ŞOFÖR HASTANEYE GÖTÜRDÜ
Bunun üzerine otobüs şoförü Zülküf Ay, güzergahından ayrılarak Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gitti. Genç kız, hastane önünde görevliler tarafından otobüsten sedye ile alınarak acil serviste tedaviye alındı. Hitit Üniversitesi öğrencisi Yasemin D, tedavisinin ardından taburcu edildi. Bu arada genç kızın rahatsızlanmasının ardından yaşananlar, otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı.
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Bayılan öğrenciyi otobüs şoförü hastaneye yetiştirdi
Çorum'da Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu önündeki duraktan halk otobüsüne binen Yasemin D. (21), bir süre sonra baygınlık geçirdi. Otobüsteki diğer yolcuların müdahale ettiği genç kızın bilincinin kapalı olduğu fark edildi.
ŞOFÖR HASTANEYE GÖTÜRDÜ
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Bayılan öğrenciyi otobüs şoförü hastaneye yetiştirdiÇorum'da Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu önündeki duraktan halk otobüsüne binen Yasemin D. (21), bir süre sonra baygınlık geçirdi. Otobüsteki diğer yolcuların müdahale ettiği genç kızın bilincinin kapalı olduğu fark edildi.
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