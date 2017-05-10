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Bayındır’ın Tarihi Yapılarında Çiçek Açacak

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Bayındır’ın Tarihi Yapılarında Çiçek Açacak
İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, Bayındır Belediyesi işbirliğiyle yöredeki, Zeytinyağı Fabrikası...

İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, Bayındır Belediyesi işbirliğiyle yöredeki, Zeytinyağı Fabrikası Hanını rölöve, yeniden tasarlama ve yenileme çalışmalarını yapacak.

Çiçekleriyle adından söz ettiren Bayındır'a mimari restorasyon dokunuşu geliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, Bayındır Belediyesi işbirliğiyle yöredeki, Zeytinyağı Fabrikası Hanını rölöve, yeniden tasarlama ve yenileme çalışmalarını yapacak. Öğrenciler, ayrıca yazın Bayındır Belediyesi tarafından yapılan restorasyon şantiyelerinde uygulama stajlarını yapacak. Böylelikle Bayındır, tarihi yapılarının yenilenmesi ve sokaklarının yeniden düzenlenmesiyle güzelleşecek.

İEÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mimari Restorasyon Programı Koordinatörü Seda Cengiz ve Öğretim Görevlisi Oylum Dikmen tarafından yürütülen çalışma kapsamında öğrenciler, bölgedeki Zeytinyağı Fabrikası'nı inceledi, eskiz çalışmaları yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Cengiz, "Zeytinyağı Fabrikası bu güne kadar restorasyon çalışması yapılmayan bir yapı. Bu nedenle öğrencilerimizle bu alana yöneldik. Fabrika, günümüzde az da olsa kullanılıyor. Fakat kötü durumda olduğu için acilen bir restorasyon müdahalesine ihtiyacı bulunuyor. Bu nedenle biz fabrikanın hanı üzerinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu kapsamda öğrenciler tarafından han yapısının rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerini hazırlayacağız" dedi. Cengiz, öğrencilerin ayrıca ilçedeki hamam restorasyonu ve sokak düzenleme projelerinde de yaz stajı yapacağını aktardı.

Bayındır’ın Tarihi Yapılarında Çiçek Açacak

Bayındır’ın Tarihi Yapılarında Çiçek Açacak

Bayındır’ın Tarihi Yapılarında Çiçek Açacak

Bayındır’ın Tarihi Yapılarında Çiçek Açacak

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