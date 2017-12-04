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Bayırköy Belediyesi Tarafından Ücretsiz Hurma Dağıtıldı

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Bayırköy Belediyesi Tarafından Ücretsiz Hurma Dağıtıldı
Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hurma dağıtımı yapıldı.

Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesi tarafından ücretsiz olarak hurma dağıtımı yapıldı.

Bayırköy Belediyesi yapmış oldukları projelere bir yenisini daha ekleyerek, ücretsiz olarak hurma dağıtımı yaptı. Konu hakkında açıklama yapan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Beldemizde güzel bir projeye daha imza atmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadık. İzmir Ödemiş'ten getirdiğimiz ve halkımıza bedelsiz verdiğimiz 4 bin adet Trabzon hurmasının dağıtımını önceki dönem il başkanımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte yapmak bizlere nasip oldu. Daha iyi bir gelecek için durmadan çalışıyoruz" dedi.

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