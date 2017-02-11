Baykan’da Öğrencilere Giyim Yardımı

Siirt'in Baykan ilçesi Yeşilçevre köyü Çukurtaş mezrasında 15 öğrenciye giyim ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Siirt'in Baykan ilçesi Yeşilçevre köyü Çukurtaş mezrasında 15 öğrenciye giyim ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Baykan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Siirt'te şubesi bulunan bir giyim firması işbirliğiyle, tespit edilen 15 öğrenciye yardım yapıldı. Baykan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sedat Saldıran ve diğer yetkililer, mezradaki okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Şube Müdürü Saldıran, desteklerinden dolayı ilgili firma yetkililerine teşekkür etti.