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'Bayrağımız dalgalanacak ezanlarımız susmayacak'

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'Bayrağımız dalgalanacak ezanlarımız susmayacak'
Bafralılar, meydanda tuttukları nöbetle birliktelik mesajları verdi. Başkan Şahin, "Şanlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacak, ezanlarımız asla susmayacaktır" dedi

Samsun’un Bafra İlçesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolaysıyla anma programı yapıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla mehteran eşliğinde 15 Temmuz Şehitler Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada kılınan akşam namazının ardından Kur'an-ı Kerimi güzel okumada Karadeniz Bölge ikincisi olan Bülent Bahar tarafından Kur'an tilaveti yapıldı. Küçük öğrencilerin söylediği şiirlerin ardından konuşan Belediye Başkanı Zihni Şahin, "15 Temmuz’da milletimizin yazdığı kahramanlık destanı bir demokrasi zaferidir. Bu zafer ile kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz kurtulmuştur" dedi.

EZANLAR ASLA SUSMAYACAKTIR
Başkan Şahin, "Kimse Türkiye'ye ve milletimizi diz çökertemeyecektir. Şanlı bayrağımız sonsuza kadar dalgalanacak, ezanlarımız asla susmayacaktır. Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü, milletimizin birlik ve beraberliği ile kardeşliği kıyamete kadar sürecektir. Milletimiz bu şuur ve anlayışta olduğunu hesap yapan tüm hainlere göstermiştir. Bir kez daha gösterecektir" şeklinde konuştu. Abdullah ÖZDEMİR

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